Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: über 200 Gramm Betäubungsmittel sichergestellt

Germersheim (ots)

Am 05.10.2023 wurden durch Beamte der Polizei Germersheim bis in die späten Abendstunden Polizeikontrollen zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität in Lingenfeld, Rülzheim, Bellheim und Germersheim durchgeführt. Der Fokus lag auf den Parkanlagen, bekannten neuralgischen Punkten und der Innenstadt von Germersheim. Es wurden insgesamt 15 Strafverfahren, hauptsächlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, eingeleitet, bei denen über 200 Gramm Betäubungsmittel sichergestellt wurden. Eine weitere Person wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen und kam in die Justizvollzugsanstalt. Zwei Personen wurde die Teilnahme am Straßenverkehr mit Kraftfahrzeugen untersagt, weil sie unter dem Einfluss von Drogen standen.

