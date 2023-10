POL-PDLD: In Schlangenlinien gefahren

Wörth (ots) - Donnerstagnacht zwischen 02 Uhr und 03 Uhr wurde ein Toyota Cruiser in Maximiliansau (Obere Weide) vom dortigen Firmengelände entwendet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt aufs Gelände und entwendeten das Fahrzeug. Entsprechende polizeiliche Ermittlungen werden in der Angelegenheit geführt. Die Polizei Wörth bittet unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

