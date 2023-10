Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rollerdiebstahl im Westend | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitag, 29. September, und Dienstag, 3. Oktober, zwei Roller im Stadtteil Westend gestohlen.

Nach eigenen Angaben stellte eine Halterin ihren Roller am Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr, an der Leibnizstraße ab. Als sie am Montagabend, gegen 22 Uhr, nach dem Fahrzeug schaute, bemerkte sie, dass der Roller nicht mehr dort stand.

In einem weiteren Fall entwendeten Unbekannte einen Roller an der Kabelstraße. Der Besitzer hatte das Fahrzeug am Dienstag, gegen 15 Uhr, zuletzt dort gesehen. Der Roller war mit einem Lenkradschloss gesichert. Gegen 21 Uhr stellte er dann fest, dass der Roller entwendet wurde.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Roller machen können, sich unter der Rufnummer 02161 - 290 zu melden. (jl)

