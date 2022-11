POL-PPWP: Auto fängt an zu brennen

Hochspeyer (ots) - Eine 33-jährige Autofahrerin hat am Dienstagmorgen einen 11-jährigen Fahrradfahrer angefahren. Der Junge zog sich leichte Verletzungen zu. Die Frau war in der Trippstadter Straße in Hochspeyer unterwegs. Dabei übersah sie den 11-Jährigen, der die Straße am Zebrastreifen kreuzte. Er wurde von dem Pkw von links erfasst und fiel durch den Anstoß um. Der Junge zog sich Schürfwunden zu, weshalb der Rettungsdienst hinzugezogen wurde. An Fahrrad und Auto ...

mehr