POL-PDLD: Rhodt - Unfallflucht an geparktem PKW

Am heutigen Freitag beschädigte in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren einen in der Gartenstraße, Höhe Hausnummer 20, abgestellten schwarzen PKW Toyota. Wer Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Edenkobener Polizei in Verbindung zu setzen.

