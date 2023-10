POL-RE: Bottrop: Frauen attackiert - Wer kennt die Tatverdächtige?

Recklinghausen (ots) - Am Freitagvormittag (ca. 11:15 Uhr) fuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Dortmund auf der Ickerner Straße in nördliche Richtung. Ein 34-jähriger Autofahrer aus Unna fuhr auf der Viktorstraße in Richtung Osten. Von hier aus wollte er nach rechts in die Ickerner Straße einbiegen. Bei seinem Abbiegevorgang wurde er von dem Lkw an der linken Fahrzeugseite erfasst. Die Fahrertür des Pkw war so ...

mehr