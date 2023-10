Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahndung erledigt - Tatverdächtiger ermittelt

Recklinghausen (ots)

Die Suche nach dem Unbekannten, der am 26.05.2023 bei einem Ladendiebstahl in einer Drogerie an der Bahnhofstraße videografiert wurde, kann eingestellt werden.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Identität des Verdächtigen geklärt werden.

Wir bedanken und für die Mithilfe bei der Fahndung und bitten insbesondere darum die Fotos der Tatverdächtigen zu löschen.

