Menden (ots) - Am zurückliegenden Wochenende beschädigten unbekannte Täter nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt 17 geparkte Fahrzeuge. Hierzu schlugen sie die Fensterscheiben ein und entwendeten teilweise Gegenstände, darunter geringe Münzgeldbeträge, Zigaretten und eine Musikbox. Die Tatorte befanden sich am Oesberner Weg, Schwitterknapp, Walram-, Kaiser- und Mühlenbergstraße, Am Hünenköpfchen, auf dem ...

