Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Busch- und Containerbrand

Menden (ots)

Am 4.6., um 2 Uhr, brannte am Galbusch ein Container. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Menden entgegen. (dill)

Heute, gegen 00.30 Uhr, entzündeten unbekannte Täter einen Busch an der Karl-Becker-Straße. Dadurch gerieten ein angrenzender Lamellenzaun sowie eine Gartenlounge in Brand. Der Feuerwehr Menden gelang es ein weiteres Übergreifen des Brandes zu verhindern. Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Hintergründen machen können. Hinweise an die Wache Menden erbeten. (dill)

