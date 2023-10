Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike gestohlen/ Tür beschädigt/ Falsche Bank-Berater fragen Daten ab

Hemer (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein an der Straße Im Ohl abgestelltes E-Bike gestohlen. Der Eigentümer hatte es gegen 16.30 Uhr vor einer Arztpraxis mit einem Kabelschloss an einem Laternenmast befestigt. Als er eine Stunde später zurückkam, lag nur noch ein durchtrenntes Kabelschloss auf der Straße. Die Polizei hat das rote E-Bike vom Typ Specialized Turbo Levo zur Fahndung ausgeschrieben.

Ein Unbekannter beschädigte am Montag die Tür eines Hauses an der Lamferstraße. Gegen 20.30 Uhr hörten die Bewohner merkwürdige Geräusche. Als sie nachschauten, sahen sie, dass die Haustür komplett zerkratzt wurde. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Betrüger haben einen 71-jährigen Hemeraner dazu gebracht, mehrere Überweisungen freizugeben. Der Unbekannte hatte sich am Telefon gemeldet, sich als Mitarbeiter der Bank vorgestellt und behauptet, Hacker hätten mehrere Überweisungen von dem Konto des Seniors veranlasst. Der Betrüger ließ sich alle möglichen Informationen geben zu Kontonummern, Prüfzimmern, Gültigkeitsdatum der Kreditkarte etc. Um die angeblichen Überweisungen rückgängig zu machen, sollte der Senior diese zunächst in seinem Online-Banking freigeben. Auch das tat der Hemeraner. Erst nachdem er alle Daten geliefert hatte, wurde er misstrauisch, rief von sich aus bei seiner Bank an und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Banken warnen immer wieder davor, am Telefon genau solche Daten zu nennen. Auch die Polizei rät dringend davon ab, Fremden am Telefon irgendwelche persönlichen oder sensiblen Informationen zu geben. Am Telefon kann sich jeder theoretisch für Jeden ausgeben. (cris)

