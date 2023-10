Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Kassiererin wird Opfer von Trickdiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Wurmberg (ots)

Um mehrere hundert Euro betrogen worden ist am Donnerstagabend eine Kassiererin eines Supermarktes in Wurmberg.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat am Donnerstagabend gegen 20:25 Uhr ein Mann einen Supermarkt in der Wurmberger Straße. Der Unbekannte fragte zunächst einen Mitarbeiter einer Bäckerei im Eingangsbereich, ob er bei diesem Geld wechseln könne. Da dies verneint wurde begab sich der Mann zu einer Kassiererin im Verkaufsraum. Dort ließ sich der Mann mehrere 200EUR-Scheine in zunächst 50EUR-Scheine wechseln. Hiernach wollte er auch noch die 50EUR-Scheine gewechselt bekommen, was ihm jedoch durch die Verkäuferin verwehrt wurde. Nach dem Vorgang verließ der Mann schnellen Schrittes den Markt und die Kassiererin bemerkte das Fehlen eines hohen dreistelligen Geldbetrages. Der Täter soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein und sich in Begleitung einer gleichaltrigen Frau sowie eines circa sieben bis zehn Jahre alten Kindes befunden haben. Nachdem die Personen die Verkaufsräumlichkeiten verlassen hatten fuhren sie mit einem dunklen VW Touran mit ausländischer Zulassung davon. Der Polizeiposten Niefern-Öschelbronn hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere Kunden, denen der Mann ebenfalls auffiel, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier in Mühlacker zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell