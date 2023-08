POL-Pforzheim: (Enzkreis) Polizeipräsidium Südosthessen und PP Pforzheim: Wo ist Nuru Abdu Mohammed? Polizei sucht jugendlichen Vermissten- Hinweis auf möglichen Aufenthaltsort in Eisingen

Horb am Neckar (ots) - Auf einen Betrüger hereingefallen ist eine Frau aus Horb am Neckar. Die Dame wurde am Dienstagnachmittag über den Messengerdienst What's App von einer fremden Nummer angeschrieben, deren Inhaber sich als ihr Kind mit neuer Nummer ausgab. Der Unbekannte bat die Frau um zwei Überweisung eines mittleren vierstelligen Geldbetrages, was die ...

mehr