POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Warnung vor What's App-Betrügern

Horb am Neckar (ots)

Auf einen Betrüger hereingefallen ist eine Frau aus Horb am Neckar. Die Dame wurde am Dienstagnachmittag über den Messengerdienst What's App von einer fremden Nummer angeschrieben, deren Inhaber sich als ihr Kind mit neuer Nummer ausgab. Der Unbekannte bat die Frau um zwei Überweisung eines mittleren vierstelligen Geldbetrages, was die gutgläubige Frau tat. Erst nach den Überweisungen wurde die Frau misstrauisch. Die Polizei warnt in dem Zusammenhang vor Betrügern, die gezielt über Messenger-Dienste und SMS an ihre Opfer herantreten. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von einer fremden Nummer angeschrieben und schon nach kurzer Zeit um Geld gebeten werden. Weitere Tipps finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de

