POL-PPRP: Körperverletzung auf offener Straße

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am Samstagmorgen des 02.12.2023, gegen 03:25 Uhr, wurde ein 39-jähriger Mann aus Ludwigshafen in der Gartenstraße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof durch zwei andere männliche Personen auf der Straße angegriffen. Zunächst schlug eine Person dem 39-jährigen unvermittelt mehrfach gegen dessen Kopf. Nach einer kurzzeitigen Auseinandersetzung flüchtete der Angreifer, kehrte jedoch wenig später mit einer weiteren männlichen Person zu dem Geschädigten zurück. Hierbei verletzte einer der Angreifer den Geschädigten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand an dessen Oberschenkel, sodass der Geschädigte oberflächliche Stich- und Schnittverletzungen erlitt. Im Anschluss der Auseinandersetzung flüchteten beide Angreifer in ein nahegelegenes Hotel. Der erste Angreifer sei schätzungsweise 22-25 Jahre alt, 175 cm groß, habe eine kräftige Statur sowie kurze schwarze Haare sowie ein Vollbart, jedoch keinen Oberlippenbart. Der zweite Angreifer sei schätzungsweise 25 Jahre alt, 180 cm groß, muskulös, kurzer Oberlippen- sowie Kinnbart und habe markante Wangenknochen und zudem zurückgegelte schwarze Haare. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

