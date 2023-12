Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeischüler der Höheren Berufsfachschule pflanzen Bäume für das Klima

Ludwigshafen (ots)

Heute (01.12.2023) trugen die Schülerinnen und Schüler der Höheren Berufsfachschule Polizeidienst und Verwaltung in Ludwigshafen einen Teil zur Verbesserung des Klimas bei. In einer fünfstündigen Aktion pflanzten die Schülerinnen und Schüler 24 Baumrohlinge in Ludwigshafen-Maudach. Die Aktion fand in Kooperation mit der Stadtverwaltung Ludwigshafen statt, die die Kosten der Bäume übernahm. Das Projekt wird im Anschluss an die Aktion maßgeblich durch die Interessen- und Fördergemeinschaft für das Landschaftsschutzgebiet Maudacher Bruch IFLM e. V. betreut.

Willst auch du die Welt verbessern? Hast du einen Realschulabschluss? Dann bewirb dich jetzt und werde Polizistin bzw. Polizist! Bis zum 01. März 2024 kannst du dich mit Mittlerer Reife an der Höheren Berufsfachschule in Ludwigshafen für den Bildungsgang Polizeidienst und Verwaltung bewerben. Innerhalb von zwei Jahren kannst du dort dein Fachabitur und somit die Studienberechtigung für das Studium an der Hochschule der Polizei erlangen. Weitere Infos findest du auf http://www.polizei.rlp.de/karriere. Wir freuen uns auf engagierte neue Kolleginnen und Kollegen!

