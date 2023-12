POL-PPRP: Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Freitag (01.12.2023) geriet gegen 03:50 Uhr ein elektronisches Piano in einem Wohnhaus in der Fußgönheimer Straße im Stadtteil Ruchheim in Brand. Die drei Bewohner wurden durch das Feuer geweckt, konnten den Brand selbstständig löschen und die Wohnung verlassen. Sie erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es ...

