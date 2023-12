Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchte Erpressung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag (30.11.2023, gegen 12:45 Uhr) befand sich ein bislang unbekannter Mann in einer Bar im Brüsseler Ring und spielte an einem Glücksspielautomaten. Nachdem der Mann sein Geld verspielt hatte, forderte er zunächst einen weiteren Gast auf, ihm Geld zu geben. Als dieser verneinte, reagierte der Unbekannte lautstark und aufbrausend, weshalb eine Angestellte ihn der Bar verweisen wollte. Daraufhin drohte der Mann ihr körperliche Gewalt an, sollte sie ihm nicht die Kasse überreichen. Als die Angestellte sich weigerte, verließ der Mann die Bar. Er wurde als circa 25 Jahre, etwa 1,70 Meter groß und kräftig beschrieben. Er habe auffällig helle Augen und Haut und habe ein weißes Shirt mit Blutanhaftungen, eine schwarze Jacke und Basecap getragen. Im Gesicht habe er Tätowierungen neben den Augen.

Wer kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben?

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell