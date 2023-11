Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkäuferin leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang Unbekannter betrat gemeinsam mit einem Kind am 29.11.2023 gegen 15 Uhr, ein Fachgeschäft für Edelsteine in der Ludwigstraße. Das Kind warf hierbei eine hochwertige Halskette zu Boden und beschädigte diese. Als die Verkäuferin den Mann daraufhin ansprach und aufforderte für den Schaden aufzukommen, packte er sie am Arm und verletzte sie leicht. Danach verließ er mit dem Kind das Geschäft. Können Sie Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

