POL-PPRP: 44-Jährige beleidigt und bedroht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnertag (29.11.2023) zwischen 3 Uhr und 15:45 Uhr gelang es Unbekannten in eine Gaststätte in der Ganderhofstraße einzudringen. Im Innern gingen sie mehrere Spielautomaten sowie die Kasse an und konnten so Bargeld erbeuten. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt, dürfte aber bei mindestens 7.000 Euro liegen. Sie haben etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

