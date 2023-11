POL-PPRP: 34-Jährigen angegriffen

Ludwigshafen (ots) - Am 29.11.2023, zwischen 15:30 Uhr und 17 Uhr, schlug eine unbekannte Person die Scheibe eines Citroen ein. Das Auto stand zur Tatzeit in der Mundenheimer Straße. Aus dem Fahrzeuginnern wurde ein Geldbeutel gestohlen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. In der Maxstraße wurde ebenfalls am 29.11.2023 (zwischen 09:30 Uhr und 10 Uhr) eine Aktentasche durch das geöffnete Fenster eines Autos gestohlen. Hinweise in beiden Fällen bitte an ...

