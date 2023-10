POL-WAF: Oelde. Aufmerksame Zeugen meldeten Unfallflucht

Warendorf (ots) - Am Freitag, 27.10.2023 gegen 13.00 Uhr kam es an der Einmündung Ahlener Straße/ Wessenhorst in Enniger zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die 86-Jährige aus Ennigerloh sowie ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus Ahlen befuhren die Ahlener Straße in Richtung Ahlen. Zwischen den beiden fuhr der Pkw eines Zeugen. Die Ennigerloherin bog mit ihrem Fahrzeug nach rechts in ...

