Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 27.10.2023 gegen 13.00 Uhr kam es an der Einmündung Ahlener Straße/ Wessenhorst in Enniger zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die 86-Jährige aus Ennigerloh sowie ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus Ahlen befuhren die Ahlener Straße in Richtung Ahlen. Zwischen den beiden fuhr der Pkw eines Zeugen. Die Ennigerloherin bog mit ihrem Fahrzeug nach rechts in die Straße Wessenhorst ab. Der Zeuge bremste daraufhin, was der Ahlener zu spät sah. Er wich nach rechts aus, fuhr an dem Zeugen vorbei und stieß mit dem abbiegenden Pkw der 86-Jährigen zusammen. Diese wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.500 Euro.

