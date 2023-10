POL-PDNR: Betzdorf - Fahrt unter Drogeneinfluss

Rengsdorf (ots) - Zwischen dem 07. und 20.10.2023 sprühten unbekannte Täter mehrere Graffitis und verschiedene Schriftzüge auf die Fassade eines Firmengebäudes im Gewerbegebiet sowie auf zwei Glascontainer am Sportplatz in Rengsdorf. Hierdurch wurden die Oberflächen erheblich verunreinigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

