Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in eine Parfümerie

Altenkirchen (ots)

Am Samstag, den 21.10.2023 gegen 04:37 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Parfümerie in der Innenstadt von Altenkirchen ein. Hierzu hebelten sie die Haupteingangstür, eine Glasschiebetür auf, betraten den Verkaufsraum und entwendeten eine hohe Anzahl von Parfumgebinden. Die Schadenshöhe dürfte im hohen vierstelligen Bereich liegen. Nach der Tatbegehung flüchteten die Täter mit einem roten Kleinwagen, vermutlich einem Ford Fiesta in Richtung Quengelstraße. An dem Fahrzeug waren gestohlene Kennzeichen angebracht, die im Vorfeld in Weyerbusch gestohlen wurden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zeugen hinsichtlich des geschilderten Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell