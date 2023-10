Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nach Unfall Führerschein aufgrund Fahrverbot sichergestellt

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 19.10.2023 kam es gegen 19:36 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B 42 in Fahrtrichtung Bendorf. Der 32jährige Fahrer eines PKW befuhr die linke Spur B 42. Zwischen den Anschlussstellen Engers und Bendorf kam er in einer Rechtskurve ins Schlingern, schlug in die Mittelschutzplanke ein, drehte sich zweimal und blieb im Straßengraben liegen. Alle vorderen Airbags wurden bei dem Zusammenstoß ausgelöst. Der Fahrer wurde leicht verletzt zwecks Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Eine Überprüfung ergab, dass gegen ihn ein Fahrverbot vorliegt, der Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden liegt bei 15000 Euro.

