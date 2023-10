Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Starkstromkabels

Kirchen (Sieg) (ots)

Im Zeitraum 18.10.2023, 16:00 Uhr bis 19.10.2023, 08:00 Uhr wurden in der Austraße in Kirchen (Sieg) vom Lagerplatz eines dortigen Altenzentrums ein 16m langes Starkstromkabel sowie diverse weitere Schrott-/Metallabfälle entwendet. Das Starkstromkabel war zu diesem Zeitpunkt an eine Maschine und das Stromnetz angeschlossen und wurde zw. Diebstahl hiervon getrennt. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell