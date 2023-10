Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Elkenroth (ots)

Am 19.10.2023 um 10:45 Uhr kam es in der Hildburgstraße in Elkenroth zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein geparkter PKW durch einen vorbeifahrenden LKW beschädigt wurde. Der Fahrer des LKW entfernte sich im Anschluss mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenaussagen zu Folge soll es sich um einen orangefarbenen LKW gehandelt haben. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen LKW machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

