POL-DO: 71-jähriger Radfahrer bei Unfall auf der Kurler Straße in Lünen schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0831 Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 29.8, auf dem Krinkelweg sind zwei Personen leicht verletzt worden. Der Blitzableiter für eine Ferngasanlage wurde durch den Unfall stark beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 54-jähriger Dortmunder gegen 16.45 Uhr auf dem Krinkelweg in östliche Richtung. An der Kreuzung Kreisstraße ...

