POL-DO: Schwerer Unfall am Krinkelweg - zwei Personen verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:0829 Am Donnerstagnachmittag (24. August) kam es gegen 16.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kaiserstraße in Dortmund. Bei dem Unfall wurde ein 13-jähriger Dortmunder leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der 13-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Kaiserstraße in Richtung Osten. Von hinten näherte sich ein E-Scooter mit ...

