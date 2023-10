POL-PDNR: Schülerpraktikum bei der Polizeiinspektion Betzdorf

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

In einem dreitägigen Schülerpraktikum vom 17. bis 19.10.2023 hatten insgesamt 10 junge Leute im Alter von 14 bis 21 Jahren die Möglichkeit, den Alltag einer Polizeidienststelle hautnah zu erfahren. Ihnen wurde ein Überblick über die Organisation der rheinland-pfälzischen Polizei vermittelt, weiterhin wurden u. a. Einblicke in die Bereiche "Aufgabenstellungen" und "technische Ausstattung" der Polizei gewährt. Damit hier nicht nur graue Theorie eine Rolle spielte, hatten die Praktikantinnen und Praktikanten die Möglichkeit, auch viele praktische Inhalte mitzuerleben, so wurden Ihnen Spurensicherungsmaßnahmen, Personen- und Fahrzeugdurchsuchungen und viele weitere Aspekte der Polizeiarbeit nähergebracht und auch eigene Mitwirkung gefordert. Abgerundet wurde die Zeit durch den gemeinsamen Besuch des Campustages an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz am Standort Hahn. Alle Teilnehmer gaben durchweg positive Rückmeldungen zum Praktikum und fanden dessen Inhalte sehr interessant. Interessierte ab 15 Jahren haben jährlich zweimal die Möglichkeit -in den Oster- und Herbstferien- ein Praktikum bei der Polizeiinspektion Betzdorf zu verrichten. Da die angebotenen Plätze limitiert sind, ist es ratsam, sich frühzeitig zu bewerben. Hierzu bitten wir um Kontaktaufnahme via Email: pibetzdorf.einstellungsberatung@polizei.rlp.de Ein Mitglied des Einstellungsberatungsteams wird sich dann zeitnah melden und alles Weitere besprechen.

