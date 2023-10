Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Dierdorf (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:45 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der PI Straßenhaus auf der B 413 Nahe Dierdorf einen Transporter, der in Schlangenlinien geführt wurde. Das Fahrzeug entzog sich zunächst einer Verkehrskontrolle und fuhr auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln auf. Schließlich konnte das Fahrzeug auf der Tank- und Rastanlage Urbacher Wald angehalten und kontrolliert werden. Der Grund für die Fahrweise war schnell gefunden: Der 36-jährige Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinfluss, sodass ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

