POL-W: W Halskette am Jung-Stilling-Weg geraubt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Heute Morgen, 27.07.2023 gegen 06:15 Uhr, ereignete sich auf der Ohligser Straße in Langenfeld eine Verkehrsunfallflucht. Durch rasche Ermittlungen trafen Beamte das Fahrzeug in Köln an. Ein 54-jähriger Solinger war mit seinem Toyota RAV 4 auf der Ohligser Straße in Langenfeld in Richtung Solingen unterwegs. Als er in Höhe der Kreuzung zur ...

mehr