POL-W: SG/K/ME Unfallflucht endet in Köln - Flüchtiger muss Blutprobe abgeben

Heute Morgen, 27.07.2023 gegen 06:15 Uhr, ereignete sich auf der Ohligser Straße in Langenfeld eine Verkehrsunfallflucht. Durch rasche Ermittlungen trafen Beamte das Fahrzeug in Köln an. Ein 54-jähriger Solinger war mit seinem Toyota RAV 4 auf der Ohligser Straße in Langenfeld in Richtung Solingen unterwegs. Als er in Höhe der Kreuzung zur Kirchstraße an einer Rotlicht zeigenden Ampel anhielt, fuhr ihm ein VW Caddy auf. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete der VW anschließend in Richtung Solingen und passierte die Kreuzung, während die Ampel weiterhin rot zeigte. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief zunächst erfolglos. Anschlussermittlungen ergaben, dass sich der Flüchtige in Köln aufhalten solle. In der Fürstenbergstraße trafen eingesetzte Beamte den VW Caddy und den 26-jährigen Fahrzeugführer an. Dieser ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem hatten die Polizisten Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum des Fahrers. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Auf der Polizeiwache Köln-Mülheim wurde ihm eine Blutprobe entnommen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. (ar)

