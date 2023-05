Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (234/2023) Unfallflucht auf dem Kaufpark- Parkplatz in Göttingen. Polizei fahndet nach grauer Mercedes-Benz A-Klasse.

Göttingen (ots)

Göttingen, Kasseler Landstraße / Am Kaufpark Samstag, 20. Mai 2023, 10.34 Uhr

GÖTTINGEN (as) - Bei den Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht auf dem Großraumparkplatz am Göttinger Kaufpark am vergangenen Samstag (20.05.23), fahndet die Polizei nach einer grauen Mercedes-Benz A-Klasse und ist auf der Suche nach Unfallzeugen.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen befuhr eine mutmaßlich unbekannte Frau mit ihrer A-Klasse das Gelände des Parkplatzes in Richtung Hauptgebäude, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von ihrer Fahrspur abkam und augenscheinlich ungebremst gegen den Heckstoßfänger eines geparkten schwarzen VW Multivan stieß. In Folge der Kollision wurde der Multivan mit seiner Hinterachse um etwa einen halben Meter weggedrückt und massiv im Heckbereich beschädigt. Der Unfall ereignete sich nach Aussage von Zeugen um 10.34 Uhr.

Zur vermeintlichen Fahrerin des Mercedes ist lediglich bekannt, dass sie als Seniorin beschrieben wird und weiße Haare hatte. Die Frau stieg unmittelbar nach der Kollision aus und schaute nach den Rechten, ehe sie sich nach kurzer Zeit wieder in ihren Pkw setzte und pflichtwidrig die Unfallstelle verließ. Sie entkam unerkannt. Der Mercedes muss bei dem Aufprall im Front- und/oder Beifahrerseitenbereich beschädigt worden sein.

Zeugen wurden auf den Aufprall aufmerksam

Nach aktuellem Kenntnisstand sind durch den lauten Aufprall mehrere Passanten auf den Unfall aufmerksam geworden. Diese Besucher des Kaufparks kommen als wichtige Zeugen zur Klärung der Unfallflucht in Frage und werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

So wird insbesondere ein Ehepaar mittleren Alters in einem schwarzen Audi A6 und einem kleinen weißen, angeleinten Hund genauso wie der Fahrer eines dunkelblauen Audi A3 mit schwarz-grau-weißer Kapuzenjacke, Brille und Halbglatze mit weißen Haaren gebeten, sich bei der Polizei in Göttingen unter 0551/491-2115 zu melden. Weitere sachdienliche Hinweise zur Herkunft oder Verbleib des geflüchteten Fahrzeugs werden gleichwohl unter dieser Nummer entgegengenommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell