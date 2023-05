POL-GÖ: (232/2023) Vermisste Göttinger Schülerin in Uslar aufgegriffen - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots) - Staufenberg, OT Landwehrhagen, Hannoversche Straße Samstagmorgen, 20. Mai 2023, gegen 03.10 Uhr STAUFENBERG (as) - Durch Einschlagen einer Glasscheibe sind Unbekannte am frühen Samstagmorgen (20.05.23) gegen 03.10. Uhr in der Hannoversche Straße im Staufenberger Ortsteil Landwehrhagen ...

mehr