Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (231/2023) Einbruch in Feldscheune bei Lippoldshausen - Polizei sucht nach Zeugen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Gemarkung Lippoldshausen

Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen, 21. Mai 2023

GÖTTINGEN (as) - Bisher unbekannte Einbrecher sind im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen (21.05.23) zwischen 19.00 und 09.50 Uhr in eine Scheune im Hann. Mündener Ortsteil Lippoldshausen unweit der Burgruine Lippodsburg eingedrungen.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten gewaltsamen Zutritt in die Scheune in der Feldmark südwestlich der Ortschaft Lippoldshausen und gelangten so in das Innere. Hier trieben sie ihr Unwesen, durchwühlten die Räumlichkeiten mutmaßlich nach brauchbarem Diebesgut und trieben augenscheinlich bewusst die sich in der Scheune befindlichen Rinder mithilfe von Gräpen und Holzspießen in den Außenbereich. Die Tiere blieben hierbei unverletzt.

Die Eigentümer wurden durch Passanten am Sonntagmorgen auf die aufgebrochene Scheune und die davor befindlichen Tiere hingewiesen und verständigten die Polizei. Neben diversem Werkzeug wie einem Akkuschrauber wurden auch mehrere Ohrmarken mit dazugehöriger Zange entwendet. Die Schadenshöhe wird auf rund 350 Euro geschätzt.

Von den Eindringlingen und ihrem Beutegut fehlt bislang jede Spur.

Hinweise über verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen, die sich zwischen Samstag und Sonntag auf den Feldwegen um Lippoldshausen aufgehalten haben, nimmt die Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/951-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell