POL-WAF: Drensteinfurt. Pkw von Fahrbahn abgekommen

Warendorf (ots)

Eine Autofahrerin ist am Freitag, 27.10.2023 gegen 14.15 Uhr bei einem Alleinunfall in Drensteinfurt leicht verletzt worden. Die 48-jährige Frau aus Hamm fuhr mit ihrem Pkw auf der K 21 Richtung Bockum-Hövel. Aus noch unklarer Ursache kam ihr Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf dem Grünsteifen ins Schleudern und rutschte über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs nach links in den Straßengraben. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus. Die K 21 war für knapp zwei Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf 1250 Euro geschätzt.

