Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: 19-Jährige tritt und schlägt nach Polizisten; Walsrode: Führerschein vorgezeigt obwohl Fahrerlaubnis entzogen; Egestorf

A7: 19-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.11.2022 Nr. 1

27.11 / 19-Jährige tritt und schlägt nach Polizisten

Soltau: Aufgrund wechselseitiger Körperverletzungen eines Paares (19 und 21 Jahre alt) in der Nacht zu Sonntag wurden Polizeibeamte in den Lönsweg gerufen. Die 19jährige Heranwachsende wurde im Laufe der Sachverhaltsaufnahme zunehmend aggressiv und unkooperativ. Schließlich schlug und trat sie nach den Beamten, die sie mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden brachten und ihr Handfesseln anlegten. Sie führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,33 Promille. Es wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

27.11 / Führerschein vorgezeigt obwohl Fahrerlaubnis entzogen

Walsrode: Auf dem Tankstellengelände an der Albrecht-Thaer-Straße kontrollierten Polizeibeamte am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr einen 57jährigen Autofahrer. Der Mann legte einen Führerschein vor, obwohl ihm die Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen wurde. Außerdem stand er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und unter anderem ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

27.11 / 19-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Egestorf / A7: Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 19jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen, gegen 06.00 Uhr auf der A7, zwischen Egestorf und Bispingen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen geriet in den Grünstreifen, kollidierte mit einer mobilen Stauwarnanlage, drehte sich um 180 Grad und blieb auf der Außenschutzplanke stehen. Der heranwachsende Soltauer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

28.11 / Polizei sucht grauen VW Golf 6

Soltau: Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht auf dem Penny-Parkplatz an der Celler Straße den Fahrer eines grauen VW Golf 6. Der Unbekannte beschädigte am Freitag, 11.11.22, zwischen 08.50 und 08.55 Uhr mit seinem VW Golf einen geparkten blauen Dacia Duster am vorderen Kotflügel der Fahrerseite. Anschließend verließ er fluchtartig den Parkplatz. Beschreibung des Fahrers: männlich, etwa 50 bis 55 Jahre alt, kurze graue Haare, trug dunkelblaue Jacke. Hinweise auf Fahrzeug und Fahrer bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

25.11 / Grauer Alfa Romeo entwendet

Schwarmstedt: Unbekannte entwendeten in der Zeit von Donnerstag, 24.11.22 bis Freitag, 17.30 Uhr einen grauen Pkw Alfa Romeo Giulia, der auf einer öffentlichen Parkfläche an der Maschstraße in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt war. Hinweise zum Diebstahl nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

