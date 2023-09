Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einfach keine Ruhe gegeben

Hildburghausen (ots)

Am späten Abend des 01.09.2023 kam es in Hildburghausen, in der Dr.-Theodor-Neubauer Straße, zu einem Polizeieinsatz wegen einer dort gemeldeten Ruhestörung. Als die Beamten in der Wohnung eintrafen wurden mehrere Personen in dieser festgestellt. Da sich alle vor Ort uneinsichtig zeigten sollte die Musikanlage sichergestellt werden. Dies fand eine 55-jährige Frau aus eben dieser Wohnung so gar nicht toll, schnappte sich den portablen Lautsprecher und schlug damit nach den Beamten. Die Frau war stark alkoholisiert und schrie lautstark in der Wohnung herum. Der betroffene Beamte konnte jedoch ausweichen und die Frau wurde in der weiteren Folge durch die Einsatzkräfte überwältigt. Da sie immer noch keine Ruhe geben wollte wurde sie in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Beim Hantieren mit der Lautsprecherbox verletzte sich die Frau so stark am Fuß, dass sie zur Behandlung ins Klinikum Hildburghausen verbracht werden musste, hier beleidigte sie die Beamten noch mehrfach und tat ihren Unmut kund. In der Gewahrsamszelle der PI Hildburghausen schlief sie ihren Rausch aus und musste am Morgen durch ihren Freund barfuß abgeholt werden. Sie muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

