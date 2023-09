Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Schleusingen (ots)

Am Morgen des 02.09.2023 wollte eine 22 jährige Frau aus Schleusingen aus einer Grundstückseinfahrt in Schleusingen auf die Ilmenauer Straße auffahren. Hierbei übersah sie mit ihrem Seat Ibiza den vorfahrtsberechtigten Mercedes Sprinter eines 28 jährigen Mannes aus Suhl. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von gesamt etwa 8000 EUR, Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell