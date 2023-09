Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall davongefahren

Struth-Helmershof (ots)

Ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer wollte Donnerstagabend von einem Hotelparkplatz auf die Hauptstraße in Struth-Helmershof auffahren. Als er bereits mit dem Fahrzeug zur Hälfte auf der Straße war, kam ein Mopedfahrer von links angefahren. Der Zweiradfahrer stieß seitlich in den Mercedes und setzte danach einfach seine Fahrt fort. Um die Daten des Mopedfahrers zu bekommen, fuhr der Autofahrer hinter dem 42-Jährigen her und konnte ihn schließlich in Schnellbach zum Anhalten bewegen. Die Polizei kam zur Unfallaufnahme und stellte dabei einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Zweiradfahrers fest. Ein Test bestätigte mit einem Wert von 2,42 Promille die Vermutung. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und fuhr außerdem das Moped, ohne das Einverständnis des Halters. Er musste eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

