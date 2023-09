Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falsche Dachdecker - Warnung vor Betrügern

Suhl (ots)

Besonders dreist gingen Donnerstagvormittag Betrüger in Suhl ans Werk. Zwei Männer klingelten an der Haustür einer Seniorin und boten auf sehr eindringliche Art und Weise Dachdeckerarbeiten an. Es gelang ihnen das Wohnhaus der 81-Jährigen zu betreten. Einer der Männer verwickelte die ältere Dame in ein Gespräch. Der andere nutzte die Gunst der Stunde und durchsuchte das Haus, öffnete sämtliche Schubladen auf der Suche nach verwertbaren Gegenständen. Nach ersten Erkenntnissen zogen die Betrüger ohne Beute wieder von dannen. Die Geschädigte konnte folgende Personenbeschreibungen abgeben:

Täter 1:

- schlank und groß - südosteuropäisches Erscheinungsbild - trug ein kariertes Hemd, karierte Mütze, blaue Weste

Täter 2:

- wesentlich kleiner als Täter 1 - untersetzte Figur - südosteuropäisches Erscheinungsbild - beige kariertes Hemd, beige Hose

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Betrüger-Duo geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0228275 bei der Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 zu melden.

Die Polizei warnt vor Haustürbetrügern und rät:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung bzw. in Ihr Haus. - Wehren Sie sich ernergisch gegen unerwünschte Besucher und rufen Sie im Notfall laut um Hilfe. - Lassen Sie nur Handwerker in ihre eigenen vier Wände, wenn Sie diese auch persönlich bestellt haben oder ihre Hausverwaltung über einen Besuch informiert hat.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell