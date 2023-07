Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Hohes Einsatzaufkommen - 7 Einsätze am Samstag

Schwelm (ots)

Am Samstag (08.07.2023) musste die Feuerwehr zu 8 Einsätzen ausrücken. Um 17:31 Uhr wurde ein Gefahrenbaum in der Metzer Str. gemeldet. Zwei Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wachbesatzung rückten mit der Drehleiter zur Einsatzstelle aus. Vor Ort wurde ein größerer abgebrochener Ast aus der Baumkrone entfernt. Der Einsatz konnte nach ca. 30 Minuten beendet werden.

Um 19:23 Uhr wurde die Feuerwehr mit dem Stichwort "Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten" auf die Autobahn A1 alarmiert. Entgegen erster Meldungen befand sich die Unfallstelle zwischen dem Autobahnkreuz Nord und der Anschlussstelle Langerfeld in Fahrtrichtung Köln, für diesen Abschnitt ist die Feuerwehr Wuppertal zuständig. Da die Kräfte aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis vor den Wuppertaler Einsatzkräften vor Ort waren, erfolgte eine Erstversorgung der Verletzten und eine Sichtung der Einsatzstelle. Nach einem Verkehrsunfall mit 6 beteiligten PKW mussten mehr als 15 Personen gesichtet und betreut werden, Es wurden drei Kinder und 4 Erwachsene verletzt, zwei Erwachsene davon schwer. Nach der Absicherung und Strukturierung der Einsatzstelle sowie der Erstversorgung der Verletzten konnte der Schwelmer Einsatzleiter Lars Kuhnen die Einsatzstelle zügig an den Einsatzleiter der zuständigen Feuerwehr Wuppertal übergeben. Die Kräfte der Feuerwehr Schwelm wurden ausgelöst, da sie zu einem Parallelereignis in Schwelm alarmiert wurden. Aufgrund der Lagemeldung waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot vor Ort. Aus Schwelm waren mehr als 20 Feuerwehreinsatzkräfte mit 5 Fahrzeugen vor Ort. Hinzu kamen der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes und ein Leitender Notarzt des EN-Kreises sowie eine Vielzahl von Rettungsmitteln. Die Feuerwehr Wuppertal war darüber hinaus mit umfangreichen Einsatzkräften der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Aus Schwelm waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung eingesetzt. Einsatzende war gegen 20:20 Uhr.

Um 19:41 Uhr während der Einsatz auf der Autobahn noch lief, wurde die Feuerwehr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Flurstr. alarmiert. Sofort machten sich Kräfte auf der Autobahn frei und parallel erfolgte die Alarmierung des Löschzuges Linderhausen. In der Flurstr. konnte Einsatzleiter Markus Kosch dann schnell Entwarnung geben. In einer Dachgeschosswohnung war Essen auf einem Einplattenkocher angebrannt und der Vinylfußboden hatte bereits angefangen zu schmoren. Durch die frühzeitige Meldung des Rauchmelders konnte das angebrannte Essen durch die Einsatzkräfte schnell nach draußen befördert und der Fußboden abgelöscht werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren hier mit 19 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, ein Einsatzführungsdienst und Kräfte der hauptamtlichen Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 20:43 Uhr.

Um 20:16 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung. Ein LKW im Bereich der Graslake sollte Öl verlieren. Zu dieser Einsatzstelle wurde ein Kleineinsatzfahrzeug und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug alarmiert. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden abgebunden und das Bindemittel wurde wieder aufgenommen. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg.

Parallel zu den laufenden Einsätzen erfolgten zwei Alarmierungen zu First-Respond Einsätzen in der Mittelstr. und in der Ehrenberger Str. Hier wurde der Patient von den Feuerwehreinsatzkräften jeweils erstversorgt und betreut, bis ein Rettungsmittel eintraf um diesen zu übernehmen und in ein Krankenhaus zu transportieren. Bei beiden Einsätzen war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und 2 Einsatzkräften vor Ort.

Zum letzten Einsatz des Tages wurde die Feuerwehr dann um 23:38 Uhr alarmiert. Im Erlen hatte ein Baumstamm gebrannt. Vor Ort wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und der Brandbereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Eingesetzt war die hauptamtliche Wachbesatzung mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und 5 Einsatzkräften. Einsatzende war gegen 00:21 Uhr.

