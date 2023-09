Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter beschädigt zwei Pkw

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter beschädigte am späten Montagabend zwischen 21 Uhr und 0:30 Uhr zwei parkende Pkw in der Kaiserstraße. Die beiden Autos waren am Fahrbahnrand hintereinander geparkt. Als sich die Halterin des involvierten Toyota in der Nacht auf den Heimweg machen wollte, entdeckte sie die Schäden an ihrem Corolla. Ebenso stellte der hinter ihr geparkte Audi-Fahrer Beschädigungen an seinem Pkw fest. Von dem Unfallverursacher fehlt jede Spur. Die Ehefrau des 61-Jährigen informierte die Polizei. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 Kontakt aufzunehmen. |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell