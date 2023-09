Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallbeteiligter nach Frontalzusammenstoß verstorben

Ramstein-Miesenbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Am Morgen des 18. August kam es auf der Landstraße zwischen Landstuhl und Ramstein zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen (wir berichteten: https://s.rlp.de/zI9yY). Der schwerverletzte Honda-Fahrer wurde vergangene Woche zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in den USA verlegt. Dort erlag der 23-Jährige am Montagmorgen (04.09.2023) seinen Verletzungen. Die polizeilichen Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell