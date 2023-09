Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer belästigt Passanten

Kaiserslautern (ots)

Ein 24-Jähriger belästigte am Montagnachmittag mehrere Passanten vor einem Lebensmittelgeschäft und randalierte in der Öffentlichkeit. Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, konnten sie den Randalierer in der Pariser Straße antreffen. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann erhielt einen Platzverweis, dem er zunächst folgte. Als später jedoch eine Streife an dem Laden vorbeifuhr, konnte der 24-Jährige erneut, mit gleichem Verhalten, festgestellt werden. Da der Mann sich nicht an die zuvor ausgesprochene Maßnahme hielt, nahmen ihn die Ordnungshüter in Gewahrsam und brachten den Störenfried zur Dienststelle. Der Verdacht des Alkoholkonsums bestätigte sich nach einem freiwilligen Atemalkoholtest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der 24-Jährige bis zum späten Abend im Gewahrsam der Dienststelle verweilen. |ksr

