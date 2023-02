Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unbekannte geben sich als Polizeibeamte aus - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am 24. Januar gegen 11.30 Uhr haben zwei bislang unbekannte männliche Personen an der Haustür eines 63-Jährigen in der Straße Zum Camp geklingelt und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Beim Versuch, sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen, kam es zu einer kurzen Rangelei. Kurz darauf flüchteten die Männer in Richtung Veldhauser Straße. Die etwa 25-30 Jahre alten Männer trugen eine weiße FFP2-Schutzmaske, hatten auffallend rotblondes Haar und einer der Beiden hatte einen Aktenordner bei sich. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

