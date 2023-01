Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der L40 gesucht

Emsbüren (ots)

Ein 59-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Sonntag gegen 19.05 Uhr auf der L40 aus Richtung Emsbüren in Richtung Lingen. Dabei kam ihnen ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen VW Touareg entgegen. Dieser kam von seiner Fahrspur ab und touchierte den linken Außenspiegel des BMW wobei auch die Scheibe der Fahrertür zersprang. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 1000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

