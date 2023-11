POL-PPRP: Geschwindigkeitskontrollen im Dezember 2023

Ludwigshafen (ots) - In der Kaiser-Wilhelm-Straße wurde ein 34-Jähriger in der Nacht auf Freitag (30.11.2023, gegen 00:15 Uhr) durch zwei ihm Unbekannte geschlagen. Er wurde hierbei leicht verletzt. Zwei Zeugen eilten den Mann zu Hilfe und versuchten einen der Angreifer aufzuhalten. Dies misslang jedoch und beide Täter konnten flüchten. Sie haben den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

