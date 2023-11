PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Elz+++Diebstahl von Traktor+++Betrunkener schlägt Passanten und greift Polizeibeamte verbal an+++

Limburg (ots)

1. Verletzte bei Frontalzusammenstoß

65604 Elz, Hadamarer Straße 34, Sa. 25.11.2023, 23:10 Uhr

Ein 36-jähriger aus Dornburg befuhr mit seinem schwarzen VW Touran die Hadamarer Straße aus Richtung Hadamar kommend in Richtung Elz. Hinter diesem Fahrzeug fuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Limburg in einem Volvo mit zwei Mitfahrern, ebenfalls in Richtung Ortsmitte Elz.

Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit und nicht angemessener Bereifung kam der 18-jährige kurz nach dem Ortseingang Elz nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Tankstellenmauer und der davor befindlichen Straßenlaterne.

Durch den Aufprall verlor der Volvo das linke Vorderrad und kam ca. 100 Meter weiter nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer der Hadamarer Straße. Ca. 20 Meter weiter schleuderte das Fahrzeug noch gegen das Heck des vorausfahrenden VW Touran, sodass dieser gegen eine Grundstücksmauer fuhr.

Das Verursacherfahrzeug rutschte daraufhin ca. 30 Meter weiter in den Gegenverkehr, kollidierte frontal mit einem weißen Ford einer 37-jährigen Frau aus Hambach und kam ebenfalls vor einer Grundstücksmauer zum Stehen.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die beiden Mitfahrer des Unfallverursachers und die anderen beiden beteiligten Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

2. Diebstahl von Traktor

Luisenhof, 35796 Weinbach

Di., 21.11.2023, 18:15 bis Mi., 22.11.2023, 12:00

Unbekannte Täter brachen in einen Lagerraum eines Hofes ein und verschafften sich Zutritt zu weiteren verschlossenen Lagerräumen. Hierbei wurde ein neuwertiger Traktor im Wert von ca. 56.000EUR entwendet.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Betrunkener schlägt Passanten und geht verbal gegen Polizeibeamte

Frankfurter Straße 10, 35781 Weilburg

Sonntag, 26.11.2023, 02:16 Uhr

Ein 26-jähriger Mann aus Hadamar lag in der Nacht betrunken auf einem Gehweg in Weilburg. Zwei Passanten wurden darauf aufmerksam und verständigten einen Rettungswagen. Der Betrunkene fing an die beiden Helfer anzugreifen und konnte einen der beiden tatsächlich schlagen. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der Betrunkene festgehalten. Am Einsatzort beleidigte der Betrunkene mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten. Nachdem dieser in hiesiges Polizeigewahrsam verbracht wurde, beleidigte er weiter die Beamten und bedrohte diese noch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Nach Ausnüchterung und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

Aufgrund des Verhaltens wird sich der Beschuldigte nun in mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell